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أوكرانيا تعلّق على وثائق عسكرية سرية مسرّبة

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
12 ابريل 2023 20:26

علّقت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، على تسريبات مزعومة لوثائق عسكرية سرية من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
وقال أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني إن التسريبات تحتوي على مزيج من المعلومات الصحيحة والكاذبة عن جيش بلاده، لكنه قلل من تأثيرها السلبي.
وأضاف ريزنيكوف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإسبانية مدريد مع نظيره الإسباني «هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع».
وأضاف «المعلومات التي تتوافق مع الواقع فقدت أهميتها. لذا، فهي مزيج من الحقيقة والأكاذيب».
وقال ريزنيكوف إنه يعتقد أن التسريبات كانت محاولة متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء كييف.
وتابع «الهدف من هذا العمل هو خفض مستوى الثقة بين شركائنا، وخاصة الولايات المتحدة ودول أخرى، وهذا واضح تماما بالنسبة لي».
ويحاول المسؤولون الأميركيون معرفة من يقف وراء تسريب البيانات السرية بينما تستعد القوات الأوكرانية لهجوم مضاد متوقع.
كما نفى ريزنيكوف التلميحات «غير الصحيحة» في تسريبات البنتاجون بأن قوات خاصة من حلف شمال الأطلسي تعمل داخل أوكرانيا.
وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن الوثائق قد تكون وهمية ومحاولة متعمدة لتضليل موسكو. وأضافت الرئاسة الروسية أنها لا تعرف، «مثل أي شخص آخر»، مدى صحة الوثائق.

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المصدر: رويترز
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