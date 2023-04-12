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وفاة أكثر من 400 مهاجر خلال عبور المتوسط في 2023

أرشيفية
12 ابريل 2023 17:34

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 400 مهاجر ولاجئ غرقوا في الأشهر الأولى من عام 2023 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من القتلى في فترة ثلاثة أشهر خلال السنوات الست الماضية.

 

ووثقت المنظمة 441 حالة وفاة بين يناير ومارس على طريق الهجرة الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة في العالم، وقالت إن العدد الفعلي أكبر من هذا على الأرجح.

وأضافت أن نحو نصف هذه الوفيات مرتبط بالتأخر في جهود الإنقاذ التي تقودها الدول، بينما غابت مهمات الإنقاذ تماما عن حالة واحدة.

وقال أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة «إن الأزمة الإنسانية المستمرة في البحر المتوسط لا تُحتمل... ومع تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ عام 2014، أخشى أن تصبح هذه الوفيات أمراً طبيعياً. يجب على الدول الاستجابة».

وينطلق الآلاف من المهاجرين الأفارقة في الأغلب في رحلة محفوفة بالمخاطر من شواطئ ليبيا ومصر، عادة في قوارب مطاطية صغيرة، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

ويختلف هذا الطريق المار عبر منتصف البحر المتوسط عن الطريق الغربي من المغرب إلى إسبانيا.

وتقع بشكل متكرر حوادث غرق مثلما جرى لقارب قبالة منطقة كالابريا جنوب إيطاليا في أواخر فبراير عندما لقي 72 مهاجراً على الأقل حتفهم.

 

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المصدر: وكالات
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الهجرة غير الشرعية
البحر المتوسط
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