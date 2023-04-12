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روسيا تهاجم قوات أوكرانية حاولت الوصول لباخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر قرب باخموت
12 ابريل 2023 16:58

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الأربعاء، إن قواتها هاجمت قوات احتياط من الجيش الأوكراني حاولت الوصول إلى مدينة باخموت المدمرة لدعمها.

وقالت روسيا، وفقاً لوكالات أنباء روسية، إن قوات خاصة استولت على ثلاث نقاط أخرى، في محاولتها السيطرة على المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا.

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