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حمّى بناء تجتاح جزيرة باروس اليونانية

ورشة بناء في قرية ليفكيس في جزيرة باروس
12 ابريل 2023 16:54

هدرَ صوت الحفّارة في الصباح الباكر عند ميناء ناوسا في جزيرة باروس اليونانية، إذ تشهد هذه الوجهة المرغوبة جداً حركة عمرانية مكثّفة على أبواب موسم سياحي واعد.

وينشط سائقو الشاحنات والعمال والمهندسون في مجموعة من ورش البناء على الطريق الرئيسية التي تتوزع على جانبيها منازل بيضاء ذات شبابيك زرقاء أو خضراء أو نادراً حمراء، وفق الطراز المعماري اليوناني التقليدي.

ويعمل السبّاك نيكوس كريتيكوس بمطرقته على نزع أنابيب الصرف الصحي القديمة من مبنى خضع لإعادة تأهيل كاملة. وفي مكان قريب، كان ثلاثة رجال منهمكين بتفريغ صناديق تحوي بلاطاً وألواح سيراميك من شاحنة. وأتاحت أعمال توسعة هذا المنزل القديم إضافة ثلاث غرف وضعت برسم الإيجار.

ويلاحظ هذا الحرفي المتحدر من الجزيرة أن «الجميع ينفذون أشغال تصليح وطلاء» لتكون مبانيهم في مستوى الحركة السياحية المتوقعة.

في الجهة المقابلة لهذه الورشة، أنجز صندوق عقاري بناء مجمّع يضم حوض سباحة وأجنحة، وهو ما يرى فيه الرجل الخمسيني «دليلاً على دخول المال الأجنبي» بكثافة.

- «كل شيء من أجل الربح»

طوت اليونان صفحة الجائحة التي أفسدت العامين الأخيرين، وجاء الإقبال الكثيف للسياح العام الفائت ليعزز الآمال بالنسبة إلى هذه السنة، إذ بلغ عددهم 27,89 مليوناً، أي بزيادة 89,3 في المئة على العام السابق، وفقاً للأرقام الصادرة عن بنك اليونان.

ويُتوقع أن تصل عائدات السياحة هذه السنة إلى مستوى 2022 على الأقل؛ أي 17,6 مليار يورو، لا بل إن «تتجاوز عائدات عام 2019» (18,1 مليار يورو)، «وفقاً للسيناريو الأكثر تفاؤلاً»، على قول رئيس اتحاد المكاتب السياحية يانيس ريتسوس.

ويتوقع رئيس بلدية باروس ماركوس كوفايوس أن يكون «الموسم السياحي هذا العام الأفضل».

ويشير إلى أن عدد سكان الجزيرة البالغ في الأوقات العادية 15 ألفاً زاد خمسة أضعاف في الصيف الماضي.

واعتمدت اليونان على البناء والسياحة لإنعاش اقتصادها المتعثر بعد الأزمة المالية التي شهدتها. وبات القطاع السياحي يوفّر ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى طول الطريق المتعرجة التي تربط ناوسا بقريتي ليفكيس وماربيسا، تكثر مواقع البناء والمجمعات السياحية والفيلات الفاخرة المجهّزة بأحواض سباحة.

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المصدر: وكالات
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