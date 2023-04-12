دمشق تقرر تعيين سفير في تونس

تعتزم دمشق تعيين سفير لها في تونس، إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، على ما جاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت سانا عن البيان المشترك أنه «تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة».
وأضاف البيان أنه «حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين».