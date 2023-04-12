الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دمشق تقرر تعيين سفير في تونس

العاصمة تونس
12 ابريل 2023 16:47

تعتزم دمشق تعيين سفير لها في تونس، إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، على ما جاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت سانا عن البيان المشترك أنه «تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة».

وأضاف البيان أنه «حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين».

 

 

أخبار ذات صلة
السعودية: حريصون على التوصل لحل سياسي في سوريا
اللاجئون السوريون في لبنان.. بقاء محفوف بالأزمات وعودة متعذرة
المصدر: وكالات
تونس
دمشق
سوريا
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
اليوم 14:01
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
الرياضي
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
اليوم 14:00
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©