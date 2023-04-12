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تونس: انتشال 10 جثث مهاجرين إثر غرق مركب

أرشيفية
12 ابريل 2023 16:37

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق).

وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لوكالة «فرانس برس»: «تم إنقاذ 72 مهاجراً وانتشال عشر جثث، بعدما غرق المركب أمس الثلاثاء».

 

 

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المصدر: وكالات
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