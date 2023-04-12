الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين يصدر تعليقاً جديداً بشأن «اتفاق الحبوب»

مزراع يحصد القمح في أوكرانيا
12 ابريل 2023 15:46

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن «أن تقف على قدم واحدة»، وإن آفاق المبادرة ليست كبيرة، إذ لم يتم الوفاء بتعهدات إزالة العراقيل أمام الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.

وأضاف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين  أن "التوقعات ليست جيدة" بالنسبة لتمديد اتفاق "ممر الحبوب في البحر الأسود"، طبقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف للصحفيين، في إشارة إلى اتفاق مواز حول التجارة الزراعية الروسية "نعرف أن ممثلين عن الأمم المتحدة يبذلون بعض الجهود، لكنهم لم ينجحوا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن روسيا ذكرت أنها ستنسحب من اتفاق الحبوب، إذا لم يتم تسوية القضايا، ذات الصلة، خلال 60 يوما وأكدت أوكرانيا مجددا الشهر الماضي أنه تم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما، وسط حالة من عدم اليقين متعلقة بمدة الاتفاق.

أخبار ذات صلة
روسيا تهاجم قوات أوكرانية حاولت الوصول لباخموت
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي "متقدم"
المصدر: وكالات
روسيا
صادرات الحبوب
الكرملين
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
اليوم 14:01
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
الرياضي
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
اليوم 14:00
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©