الكرملين يصدر تعليقاً جديداً بشأن «اتفاق الحبوب»

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن «أن تقف على قدم واحدة»، وإن آفاق المبادرة ليست كبيرة، إذ لم يتم الوفاء بتعهدات إزالة العراقيل أمام الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.
وأضاف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن "التوقعات ليست جيدة" بالنسبة لتمديد اتفاق "ممر الحبوب في البحر الأسود"، طبقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.
وقال بيسكوف للصحفيين، في إشارة إلى اتفاق مواز حول التجارة الزراعية الروسية "نعرف أن ممثلين عن الأمم المتحدة يبذلون بعض الجهود، لكنهم لم ينجحوا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن روسيا ذكرت أنها ستنسحب من اتفاق الحبوب، إذا لم يتم تسوية القضايا، ذات الصلة، خلال 60 يوما وأكدت أوكرانيا مجددا الشهر الماضي أنه تم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما، وسط حالة من عدم اليقين متعلقة بمدة الاتفاق.