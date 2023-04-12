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الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال تايوان

مضيق تايوان
12 ابريل 2023 15:28

أعلنت وزارة النقل التايوانية الأربعاء، أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد في 16 أبريل بسبب «أنشطة فضائية» مما سيحد من الرحلات.

وأتى هذا الإعلان بعدما أنهت بكين الاثنين مناورات عسكرية كبيرة استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق الجزيرة.

ومنطقة حظر الطيران ليست مرتبطة على ما يبدو بالتدريبات. فقد أعلنت الوزارة التايوانية أن بكين ستقيمها عند «مناطق التقاء عدد من الطرق الدولية بحجة (أنشطة فضائية)».

وسيستمر الحظر 27 دقيقة من الساعة 09,30 إلى الساعة 09,57 (01,30 إلى 09,57 ت غ) الأحد.

وكانت بكين أعلنت أولا عن حظر لثلاثة أيام لكنها غيرت خططها بعد اعتراضات من تايوان.

 

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المصدر: وكالات
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