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حصيلة ضحايا الهجرة في الربع الأول من 2023 الأكبر منذ 2017

أرشيفية
12 ابريل 2023 15:25

أعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو الأربعاء، أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017، موضحاً أن 441 مهاجراً لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.

وقال فيتورينو، إن الفترة بين يناير ومارس 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017.

وأضاف أن «الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل».

وأشار إلى «أكثر من عشرين ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ 2014»، مؤكداً «أخشى أن يصبح موت هؤلاء أمراً عادياً».

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المصدر: وكالات
الهجرة غير الشرعية
الهجرة
البحر المتوسط
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