بايدن يلتقي سوناك في بلفاست خلال جولته الأيرلندية

الرئيس الأميركي جو بايدن ينزل بالطائرة الرئاسية عند وصوله إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني
12 ابريل 2023 13:55
يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والقادة السياسيين لأيرلندا الشمالية في بلفاست اليوم الأربعاء، مستهلا جولة أيرلندية تستغرق ثلاثة أيام بخطاب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام في أيرلندا الشمالية والذي أبرم عام 1998.
بايدن، سيقضي ما يزيد قليلا عن نصف يوم في الإقليم البريطاني قبل السفر جنوبا إلى جمهورية أيرلندا لمدة يومين ونصف اليوم سيلقي خلالها خطبا ويعقد اجتماعات مع المسؤولين ويلتقي مع أقارب له.
وفي حديثه إلى الصحفيين قبل مغادرته واشنطن، قال بايدن إن أولويته هي المساعدة في "الحفاظ على السلام" مع إحياء أيرلندا الشمالية الذكرى السنوية لاتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998.
وأضاف أنه سيسعى للتأكد من أن أحدث اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتخفيف العراقيل التجارية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من التكتل لا يزال ساري المفعول.
ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع ممثلي الحزب والأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية الأخرى في أيرلندا الشمالية، لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيعقدون اجتماعات منفصلة.
وبعد خطابه في جامعة أولستر ولقائه مع سوناك، سيسافر بايدن إلى مقاطعة لاوث، في منتصف الطريق بين بلفاست ودبلن، حيث ولد جده الأكبر. كما سيلتقي بايدن مع أقارب له في مقاطعة مايو الغربية يوم الجمعة.