الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يلتقي سوناك في بلفاست خلال جولته الأيرلندية

الرئيس الأميركي جو بايدن ينزل بالطائرة الرئاسية عند وصوله إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني
12 ابريل 2023 13:55

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والقادة السياسيين لأيرلندا الشمالية في بلفاست اليوم الأربعاء، مستهلا جولة أيرلندية تستغرق ثلاثة أيام بخطاب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام في أيرلندا الشمالية والذي أبرم عام 1998.

بايدن، سيقضي ما يزيد قليلا عن نصف يوم في الإقليم البريطاني قبل السفر جنوبا إلى جمهورية أيرلندا لمدة يومين ونصف اليوم سيلقي خلالها خطبا ويعقد اجتماعات مع المسؤولين ويلتقي مع أقارب له.

وفي حديثه إلى الصحفيين قبل مغادرته واشنطن، قال بايدن إن أولويته هي المساعدة في "الحفاظ على السلام" مع إحياء أيرلندا الشمالية الذكرى السنوية لاتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998.

وأضاف أنه سيسعى للتأكد من أن أحدث اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتخفيف العراقيل التجارية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من التكتل لا يزال ساري المفعول.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع ممثلي الحزب والأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية الأخرى في أيرلندا الشمالية، لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيعقدون اجتماعات منفصلة.

وبعد خطابه في جامعة أولستر ولقائه مع سوناك، سيسافر بايدن إلى مقاطعة لاوث، في منتصف الطريق بين بلفاست ودبلن، حيث ولد جده الأكبر. كما سيلتقي بايدن مع أقارب له في مقاطعة مايو الغربية يوم الجمعة.

 

أخبار ذات صلة
بايدن يصل إلى أيرلندا الشمالية
بريطانيا تعلق على تسريب معلومات أميركية سرية
المصدر: وكالات
ريشي سوناك
أيرلندا
بريطانيا
جوبايدن
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
اليوم 14:01
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
الرياضي
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
اليوم 14:00
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©