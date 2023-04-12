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قتلى ومصابون في حادث مروع بمصر

أرشيفية
12 ابريل 2023 13:23

أعلنت السلطات المصرية وفاة ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مروري بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات المرور اليوم الأربعاء بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا ومصابين بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

ووفق البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم للمستشفى  لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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المصدر: وكالات
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