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حريق ضخم يشتعل في عدة مباني بجنوب ألمانيا

حريق ضخم يشتعل في عدة مباني بجنوب ألمانيا
12 ابريل 2023 09:39

اندلع حريق ضخم في بلدة أوبرلينجن جنوب غرب ألمانيا مما أسفر عن أضرار جسيمة في العديد من المباني بلغ مجموعها مليوني يورو (2.1 مليون دولار)، حسبما قال مسؤولون.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إن سكان المباني المتضررة لم يصابوا بأذى. وذكرت الشرطة أن التقارير الأولى تفيد بنشوب حريق الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، مضيفة أن النيران بدأت في سطح مبنى في وسط البلدة لأسباب لا تزال قيد التحقيق ثم امتدت إلى مبان قريبة.

وقال المتحدث مارتن شيرير من فرقة إطفاء أوبرلينجن: "كنا في مكان الحريق بسرعة ثم سيطرنا عليه". وبحلول وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ، كان الحريق "قد تم إخماد تقريبا". وتقع أوبرلينجن، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 22 ألف نسمة، على الشاطئ الشمالي لبحيرة كونستانس.

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المصدر: وكالات
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الشرطة الألمانية
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