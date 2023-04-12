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روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي "متقدم"

أرشيفية
12 ابريل 2023 10:06

أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ بالستي "متقدم" عابر للقارات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات (آي سي بي ام) من نظام صاروخي أرضي متحرك" من موقع التجارب في كابوستين يار الثلاثاء.

وأضاف البيان ان "الرأس الحربي للصاروخ ضرب هدفا وهميا في ميدان التدريب ساري شاجان بدقة محددة".

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية نوع الصاروخ المستخدم في عملية الإطلاق الثلاثاء لكنها ذكرت أن الهدف من التجربة هو "اختبار معدات قتالية متطورة لصواريخ بالستية عابرة للقارات".

وقال بوتين في فبراير إن نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات سينشر خلال العام الجاري.

 

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المصدر: وكالات
روسيا
صاروخ
صاروخ باليستي
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