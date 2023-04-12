الجيش الهندي: مقتل 4 في "حادث إطلاق نار" بمحطة عسكرية
الجيش الهندي: مقتل 4 في "حادث إطلاق نار" بمحطة عسكرية
12 ابريل 2023 09:12
قال الجيش الهندي إن "حادث إطلاق نار" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بمحطة عسكرية في ولاية البنجاب الحدودية في شمال البلاد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وأضاف أن عمليات البحث جارية.
وذكر الجيش في بيان أنه "جرى نشر فرق الرد السريع بالمحطة وتطويق المنطقة وإغلاقها.. عمليات البحث جارية. ويتم التحقق من باقي التفاصيل". وأضاف البيان أن الحادث وقع الساعة 4:35 صباحاً بالتوقيت المحلي (2305 بتوقيت جرينتش).