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ترامب: لن أنسحب من سباق الرئاسة ولو تمت إدانتي

دونالد ترامب
12 ابريل 2023 08:49

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب،الأربعاء، أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024 حتى إذا أدين.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز رداً على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعله ينسحب من السباق: "لا، لن أنسحب أبداً.. لن أفعل ذلك".

وانتقد ترامب قضايا مختلفة ضده وضد مصالحه، بما في ذلك قضية احتيال ضريبي أدينت بها منظمة ترامب العام الماضي، لكنه أضاف: "التجمعات الانتخابية أكبر الآن بعد أن أصبح الحماس الآن أكثر مما رأيته في أي وقت مضى".

وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، يواجه ترامب تحقيقات جنائية متعددة وهو أول رئيس حالي أو سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بعد اتهامه في مانهاتن في وقت سابق من هذا الشهر. 

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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