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الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتأمين جنوب البلاد

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتأمين جنوب البلاد
12 ابريل 2023 03:00

حسن الورفلي (بنغازي)

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دفعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عناصر من قوات مشتركة تضم لواء «73 مشاة» واللواء «128 معزز» و«سرية الواو» و«الكتيبة 672» لتأمين مدن الجنوب الليبي خلال الفترة المقبلة، وملاحقة العناصر الإرهابية والمتطرفة وعصابات الهجرة غير الشرعية التي تنشط في هذه المناطق.
وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» أن التحرك العسكري والأمني الذي يشجري في مدن الجنوب يعد نواة لتعزيز التعاون بين القوات العسكرية والأمنية الليبية خلال الفترة المقبلة، واتخاذ إجراءات فعلية لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة والمتطرفين، وذلك بتنظيم دوريات مشتركة على طول الحدود الجنوبية الغربية، حيث تمثل هذه المناطق أحد أبرز المنافذ التي يعمل المتطرفون وعصابات الهجرة غير الشرعية للتسلل منها إلى داخل الجنوب الليبي.
وفي سياق آخر، تعقد لجنة «6+6» اجتماعات رسمية مكثفة بعد إجازة عيد الفطر المبارك بهدف وضع القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل منتصف يونيو المقبل، وذلك للتعاطي مع مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بضرورة تنظيم العملية الانتخابية خلال العام الجاري، بحسب ما أكده عضو في اللجنة المشتركة لـ«الاتحاد».
وأشار عضو لجنة «6+6» الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة ستبني على التوافق الذي جرى خلال اجتماعات لجنة المسار الدستوري التي عقدت عدة اجتماعات خلال العام الماضي في القاهرة، موضحاً أن المشاورات ستجري حول سبل التوصل لآلية لبعض شروط الترشح خاصة حاملي الجنسية الأجنبية والعسكريين والتي تشكل نقطة خلاف رئيسية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

الجيش الليبي
ليبيا
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