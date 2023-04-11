موريتانيا.. تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين عبر الأطلسي

نواكشوط (وكالات)

أعلنت السلطات الموريتانية، أمس، تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر شواطئ المحيط الأطلسي.

وقالت الشرطة الموريتانية في بيان، إن «الشبكة تم ضبطها بالعاصمة نواكشوط وتضم 4 أجانب (لم تحدد جنسياتهم) بالإضافة إلى شخص من جنسية موريتانية».

ووفق المصدر نفسه «تم اعتقال أفراد هذه الشبكة وهم يحاولون تهريب 28 شخصاً من جنسيات إفريقية وآسيوية».

وفي ديسمبر الماضي قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن سلطات بلاده تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تفكيك العديد من شبكات التهريب والاتجار بالبشر.