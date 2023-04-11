لبنان يواجه إحدى أسوأ أزمات العالم الغذائية

أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)

أكد خبراء ومحللون سياسيون أن لبنان يعيش إحدى أسوأ أزمات العالم الغذائية المرشحة للتفاقم شهراً بعد شهر، حيث يفتقد 37% من السكان الغذاء بعد زيادة الأسعار بنحو 2000%، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً لتلافي كارثة غذائية متوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار السياسي اللبناني خلدون شريف إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية الذى كشف عن أنه في أواخر يناير الماضي تبين أن مليوني شخص يواجهون انعداماً بالأمن الغذائي، وتوقع أن يتفاقم الوضع، ليبلغ مليونين وربع المليون شخص سيحتاجون قريباً إلى مساعدات عاجلة. وأكد خلدون في تصريح لـ«الاتحاد» أن حل تلك الأزمة المستفحلة تبدأ بانتخاب رئيس للبلاد وتأليف حكومة والبدء بالإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل «جواز سفر» للحصول على مساعدات أو قروض أو الحصول على استثمارات عربية ودولية.

من جانبه، أوضح السياسي اللبناني يحيى مولود، أن الأزمة مستمرة طالما أن السياسات المسؤولة لم تتغير ولأن الذين تسببوا بالأزمة لا يزالون ممسكين بالسلطة، ويديرون الأمور بشكل يجنب السياسيين وأصحاب مصارف المرتبطين بالنظام، تكبد أي خسائر جراء الانهيار، عبر تحميل الكلفة بشكل كامل للشعب اللبناني.

واتهم مولود السلطة والنظام الحاكم، بأنهم يديرون انهياراً مبرمجاً منذ ثلاث سنوات، من خلال تعاميم مصرف لبنان غير القانونية وإجراءات المصارف التعسفية، وسياسات الحكومات المتعاقبة، ورفض الأحزاب إقرار القوانين اللازمة لضبط الأمور ووضع مسار للتعافي المالي. وانتقد مولود «دولرة» تسعير السلع الغذائية والاستهلاكية في المتاجر، بينما 9% من اللبنانيين فقط يتقاضون رواتبهم بالدولار، بغض النظر عن قيمة الراتب، وهذا يضع عبء الأزمة بكاملها على أكتاف الشعب.

وقال: «ارتفعت نسبة الفقر إلى 85%، وتمت تصفية الطبقة المتوسطة، في المقابل لم يتحمل شخص واحد من المتسببين بالأزمة والمستفيدين من السياسات والهندسات المالية التي تسببت بها، سنتاً واحداً من الخسائر».

ولفت المحلل السياسي اللبناني إلى أن ما يتم طرحه مؤخراً من ترويج لصندوق سيادي لبيع أملاك الدولة، واختراع حاكم مصرف لبنان ديوناً على الدولة لم تكن موجودة، يفوق حجمها حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما هو إلا في إطار تأبيد الأزمة وتحميل الخسائر بشكل كامل للمجتمع، وللأجيال المقبلة. وبحسب تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، فإن كثيراً من اللبنانيين باتوا يستغنون عن مكونات كثيرة في طعامهم وموائدهم، إلا أنه يصعب الاستغناء عن الخضراوات والسلع الأساسية، حيث ارتفعت تكلفة الطعام من مجمل مدفوعات الأسرة بشكل مضاعف، ما أدى إلى تراجع واضح في الأوضاع خاصة ذوي الرواتب والمعاشات التقاعدية بالليرة.