العراق.. ضبط خلية إرهابية نقلت مواد غذائية لـ «داعش» في ديالى

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، أمس، تفكيك خلية إرهابية من 3 عناصر، نقلت مواد غذائية لأوكار الإرهابيين في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن «عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة بالتزامن مع استطلاع ميداني أسفرت عن التوصل لخلية إرهابية مكونة من 3 عناصر إرهابية في محافظة ديالى، قامت بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود لأوكارهم».

وأضافت أنه «تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومواد أخرى»، مبينةً أن «التحقيقات أكدت أنهم انتموا لداعش عن طريق أخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات».

في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية في ديالى، عن انسحاب جزئي لقوات النخبة من المدينة بعد مرور 30 يوماً على بدء خطة فرض القانون.

وقالت المصادر إن بعض الوحدات المشاركة في خطة فرض القانون منذ 30 يوماً في ديالى انسحبت إلى ثكناتها ببغداد مع تقلص قائمة الأهداف واستقرار الأوضاع والنجاح في تحقيق النتائج المهمة على صعيد مكافحة الجريمة ومافيات التهريب والمخدرات وتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة.