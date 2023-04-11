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التحالف الدولي يشن غارات جوية في دير الزور

التحالف الدولي يشن غارات جوية في دير الزور
12 ابريل 2023 02:59

دمشق (وكالات)

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أفادت مصادر إعلامية سورية بأن التحالف الدولي شن غارات جوية شمال شرقي دير الزور، عقب استهداف قاعدة التحالف في حقل «كونيكو» النفطي شرق سوريا بـ 3 صواريخ.
ولفتت المصادر إلى أن القصف استهدف منطقتي «حطلة» و«خشام» شمال شرقي محافظة دير الزور. وكانت القيادة الوسطى في القوات الأميركية، أعلنت مساء أمس الأول، أن قوات التحالف الدولي في قاعدة «كونيكو» تعرضت لهجوم بصاروخ واحد، مؤكدة أنه لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن القاعدة الأميركية في حقل «كونيكو» تعرضت لهجوم صاروخي وأن سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات التحالف المتمركزة في قاعدة «كونيكو»، عن إسقاط طائرة مسيرة، في قرية «الطابية» بريف ديرالزور الشرقي.
ويعد حقل «كونيكو» أحد أكبر القواعد العسكرية للتحالف الدولي في دير الزور شرق سوريا.

سوريا
دير الزور
التحالف الدولي
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