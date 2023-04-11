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اليمن.. إزالة  782 لغماً خلال أسبوع

اليمن.. إزالة  782 لغماً خلال أسبوع
12 ابريل 2023 03:00

عدن (الاتحاد)

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من أبريل، من انتزاع 782 لغماً زرعتها جماعة الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن، منها 165 لغماً مضادا للدبابات، و612 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.
وبذلك يرتفع عدد الألغام والذخائر غير المتفجرة التي تم نزعها منذ بداية مشروع «مسام» إلى 393 ألفًا و804 ألغام زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

اليمن
الألغام
الحوثيين
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