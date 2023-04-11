الأمم المتحدة تطلب من 3000 موظف أفغاني عدم الذهاب لمكاتبهم

دينا محمود (لندن)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في بيان، أمس، أنها بدأت عملية مراجعة لعملياتها، وطلبت من جميع موظفيها الأفغان عدم الذهاب إلى مكاتبهم حتى مايو، على الأقل، بعد قرار حكومة طالبان منع عمل النساء في البعثة.

وكانت الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن حكومة طالبان التي وصلت إلى السلطة في 2021، أبلغتها أنه غير مسموح للأفغانيات بالعمل لحساب المنظمة الدولية. ولم تعلق طالبان على القرار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: «من خلال هذا الحظر، تسعى سلطات طالبان الفعلية إلى إجبار الأمم المتحدة على اتخاذ خيار مروع بين البقاء وتقديم الدعم للشعب الأفغاني والالتزام بالأعراف والمبادئ التي من واجبنا التمسك بها».

وأضافت الأمم المتحدة أن تنفيذ الأمر سيجعل المنظمة العالمية تنتهك ميثاقها.

وطلبت المنظمة من حوالي ثلاثة آلاف من موظفيها الرجال والنساء عدم الذهاب إلى العمل حتى الخامس من مايو لحين إجراء «الاستشارات الضرورية»، واتخاذ أي تعديلات مطلوبة على عملياتها، وتسريع التخطيط للطوارئ.

وأثارت القيود المفروضة على العاملات في الأمم المتحدة انتقادات دولية شديدة، وتأتي في أعقاب الحظر المفروض على معظم النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية في ديسمبر.

وأشار بعض المسؤولين إلى مخاوف من تراجع المانحين عن دعمهم لبرنامج المساعدات الإنسانية في أفغانستان، وهو الأكبر في العالم، كما عبّروا عن قلقهم من تعذر تنفيذ بعض البرامج والوصول إلى النساء في الدولة ذات الطابع المحافظ في غياب عاملات.

ويأتي ذلك في وقت تحذر فيه منظمات إغاثية دولية، من أن نصف الأفغان تقريباً باتوا بصدد مواجهة مشكلة انعدام الأمن الغذائي الحاد في غضون ثلاثة أشهر.

وأدى صدور قرار «طالبان» الذي أُجريت مشاورات ومفاوضات على مدار الشهور القليلة الماضية، لإعفاء المنظمات الإغاثية من الالتزام به، إلى اتخاذ العديد منها، قراراً بتعليق أو تقليص برامجها في مختلف أقاليم أفغانستان، نظراً للدور البارز الذي تضطلع به النساء الأفغانيات، في إيصال الإمدادات الإغاثية إلى الأسر المُستحقة لها، خاصة في المناطق الريفية. ويقول مسؤولون أمميون، إن هذا الدور يجعل الموظفات المحليات في تلك الوكالات، بمثابة عنصر أساسي في عمليات وأنشطة الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدات المُنقذة للحياة، مشيرين إلى أن عدد هؤلاء النسوة، يُقدر بالآلاف، ما يعني أن حظر عملهن في مثل هذه المنظمات، قد يعرقل أنشطتها بشكل كامل، أو يقود لتعليقها لفترات طويلة. ومن شأن ذلك، كما يقول خبراء، حرمان المواطنين في أفغانستان من مساعدات، تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهو ما سيقود فعلياً إلى قطع شريان الحياة والإغاثة عن أكثر من 28 مليون أفغاني، ممن يُتوقع أن يعتمدوا بشكل كبير على الدعم الإنساني، خلال العام الجاري. وتتزايد الحاجة للمساعدات الإغاثية الدولية، في ظل تفاقم معدلات البطالة بين الأفغان، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالتوازي مع تفاقم مشكلة سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد، بما أدى إلى أن يصبح نحو ستة ملايين من مواطنيها على شفا المجاعة، وفقاً لدراسات أجرتها الأمم المتحدة. ويتزامن ذلك، مع تواصل العجز الأممي عن جمع التمويل اللازم، للأنشطة الإنسانية الجارية في أفغانستان. فلم تستطع الأمم المتحدة حتى الآن سوى توفير ما لا يزيد على 5 في المئة من 4.6 مليار دولار، تسعى لتدبيرها للدعم الإغاثي الموجه للمواطنين الأفغان، خلال هذا العام. وبحسب متحدثين باسم المنظمة الأممية، يشكل منع النساء الأفغانيات من العمل في الوكالات الإغاثية الدولية، عقبة إضافية على طريق تقديم المساعدات الإنسانية لمواطني هذا البلد، كما أنه يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، خاصة أنه يأتي في أعقاب فرض حظر على تعليم الفتيات، في ما بعد الصف السادس الابتدائي.

سيناريو كارثي

يحذر عاملون في مجال الإغاثة، في تصريحات نشرها موقع «فينو إكسبرت» الإلكتروني، من أن توسيع نطاق حظر عمل المرأة الأفغانية، ليشمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة، سيكون له تبعات سلبية بعيدة المدى، بما قد يدفع المنظمة الأممية، لوضع حد لأنشطتها الإنسانية في أفغانستان، بما يهدد بزيادة عدد من سيواجهون خطر الجوع من أبناء هذا البلد، وعلى الأخص من المنتمين للفئات الأكثر هشاشة وضعفاً.

ويقول المعنيون بأنشطة الدعم الإنساني في أفغانستان، إن أكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها، باتوا على بعد خطوة واحدة تقريباً من الوقوع فريسة لمجاعة فعلية، ما لم يتم اتخاذ خطوات عملية، لتجنب حدوث هذا السيناريو الكارثي، من قبيل الإسراع بإيصال المواد الغذائية والإمدادات الحيوية الأخرى، إلى المحتاجين إليها.