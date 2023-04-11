كوليبا: واشنطن تؤكد الدعم «الحازم» لأوكرانيا

واشنطن (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس، أن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أكد في مكالمة هاتفية أن واشنطن لا تزال تدعم جهود كييف للفوز في المواجهة مع روسيا، وترفض محاولات التشكيك في قدرتها العسكرية.

جاء تصريح كوليبا بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» صدر في الآونة الأخيرة قدم تقييماً متشائماً لمسؤولي المخابرات الأميركية لقدرة كييف على استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. وكتب كوليبا على «تويتر»: «خلال مكالمتنا أمس، أكد بلينكن من جديد الدعم الأميركي الحازم، ورفض بشدة أي محاولات للتشكيك في قدرة أوكرانيا على الانتصار في ساحة المعركة».

ومضى يقول: «لا تزال الولايات المتحدة الشريك الجدير بالثقة لأوكرانيا، وتركز على تعزيز انتصارنا وتحقيق السلام العادل».

يأتي ذلك فيما أفاد تقرير نشر أمس ووثائق، بأنّ لدى الولايات المتّحدة شكوكاً جدّية في مدى قدرة أوكرانيا على تحقيق مكاسب إذا ما شنّت هجوماً مضادّاً على القوات الروسية، وكذلك في قدرة كييف على التصدّي للضربات الروسية. والوثائق تندرج في إطار مجموعة من المواد البالغة الحساسية التي نشرت على الإنترنت، واستدعت فتح تحقيق جنائي أميركي في خرق يقول «البنتاغون» إنه يشكّل «خطراً جسيماً» على الأمن القومي.

وتفيد توقّعات بأنّ أوكرانيا ستشنّ هجوماً مضادّاً على القوات الروسية في الربيع، في أول حملة عسكرية كبرى لكييف العام الجاري.

ويعمل الداعمون الدوليون لكييف على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية من خلال تزويدها بتقنيات متقدّمة وقدرات تكنولوجية أقلّ تقدّماً لإيجاد دفاعات متعدّدة الطبقات تحمي من هجمات تُشن من مختلف الارتفاعات.

لكنّ الوثيقة الصادرة في فبراير 2023، تفيد بأنّ منظومتي «إس إيه-10» و«إس إيه-11» العائدتين للحقبة السوفييتية واللتين قد تنفد صواريخهما قريباً تشكّلان 89 في المئة من الدفاعات الجوية الأوكرانية المتوسطة والبعيدة المدى.

وبناء على استهلاك الذخائر حينها، توقّعت الوثيقة أن تنفد ذخائر منظومة «إس إيه-11» في أواخر مارس، وأن تنفد ذخائر منظومة «إس إيه-10» في مطلع مايو.