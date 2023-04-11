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كندا تتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا واختراق موقع ترودو

من لقاء جاستن ترودو ودينيس شميهال في تورنتو
12 ابريل 2023 01:45

تعهدت كندا بدعم عسكري جديد لكييف، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء بين رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في تورنتو.

وعندما اجتمع الزعيمان، تعرض موقع ترودو الرسمي على الإنترنت للإغلاق، واعترفت وكالة المخابرات الكندية بأن «بعض» الصفحات الحكومية الأخرى انقطع اتصالها أيضاً بالإنترنت.

وسترسل كندا 21000 بندقية هجومية و38 مدفعاً رشاشاً و2.4 مليون قذيفة لأوكرانيا مصدرها شركة كولت كندا.

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