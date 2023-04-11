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أميركا تطلق مشاورات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي

أميركا تطلق مشاورات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
11 ابريل 2023 23:35

أعلنت الإدارة الأميركية الوطنية للاتصالات والمعلومات اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشاورات رسمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الإدارة أن وجهات النظر التي يتم جمعها ستاعد الإدارة في "العمل المستمر لضمان تبني الحكومة الاتحادية نهجا متماسكا وشاملا إزاء المخاطر والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

وقال آلان ديفيدسون مساعد وزير التجارة لشؤون الاتصالات والمعلومات، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة قد تجلب فوائد هائلة.

وأضاف: "نعلم أننا نحتاج إلى وضع بعض حواجز الحماية لضمان استخدامها بصورة مسؤولة".

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المصدر: وكالات
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