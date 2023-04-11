هزة زلزالية تعقب ثورة بركان في شرق روسيا

ثار أحد أكثر البراكين نشاطا في روسيا في أقصى شرق شبه جزيرة كامشاتكا اليوم الثلاثاء وارتفعت سحابة ضخمة من الرماد غطت القرى برماد بركاني الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذير لحركة الطيران.
وقال فرع المساحة الجيوفيزيائية بالأكاديمية الروسية للعلوم في كامشاتكا إن بركان شيفيلوتش ثار بعد منتصف الليل بقليل ووصل إلى ذروته بعد نحو ست ساعات، مما أدى إلى امتداد سحابة من الرماد على مساحة 108 آلاف كيلومتر مربع.
وأذاب تدفق الحمم البركانية الثلوج مما أدى إلى تحذير من تدفق الطين على طول طريق سريع قريب وغطت القرى طبقة من الرماد بلغ سمكها 8.5 سنتيمتر وهي الأكبر سمكا منذ 60 عاما.
وأظهرت الصور السحابة وهي تتصاعد وتمتد فوق الغابات والأنهار في الشرق الأقصى وفوق القرى المغطاة بالرماد.
وقالت دانيلا تشيبروف، مديرة قسم كامشاتكا بفرع المساحة الجيوفيزيائية "بلغ ارتفاع الرماد 20 كيلومترا، وتحركت سحابة الرماد غربا، وحدث سقوط كثيف جدا للرماد على القرى المجاورة".
وأضافت تشيبروف "البركان كان يستعد لذلك منذ عام على الأقل... والعملية مستمرة رغم أنها هدأت قليلا الآن".
وأظهر المسح الجيولوجي أنه بعد نحو 24 ساعة من بدء ثورة البركان، وقعت هزة زلزالية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل كامشاتكا. وقال علماء روس إن الهزة من توابع زلزال وقع في الثالث من أبريل.