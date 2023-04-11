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أردوغان يعد بـ«تركيا قوية» في افتتاح حملته الانتخابية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
11 ابريل 2023 22:09

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أطلق حملته لإعادة انتخابه الثلاثاء أنه يريد تركيا "قوية" تمحو سريعاً آثار الزلزال.

ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في مايو.

وقال أردوغان أمام الآلاف من أنصاره وكوادر حزبه الذين تجمّعوا في قاعة رياضية في أنقرة "ليس أمام تركيا خيار سوى البقاء قوية".

وفي خطاب متلفز استمر ساعة ونصف الساعة، أضاف الرئيس التركي أنّ "العالم الإسلامي كله ينتظر ليرى ما سيحدث في 14 مايو".

وقال الرئيس التركي "إن شاء الله سنمحو قريبًا آثار زلزال 6 فبراير" مؤكداً أن إعادة إعمار المحافظات المنكوبة "أولويته".

 

 

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