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مقتل جنود في تبادل للنيران بين أرمينيا وأذربيجان

أرشيفية
11 ابريل 2023 22:03

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات اليوم الثلاثاء ببدء إطلاق النار حول منطقة إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها في اشتباك أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.

وأصدرت وزارتا الدفاع في الدولتين بيانات عصر اليوم الثلاثاء حيث ذكرتا أن عددا غير معروف بعد من جنودهما لاقوا حتفهم في اشتباكات بالقرب من ممر لاتشين محل النزاع.

وخاضت الدولتان اللتان تناصبان بعضهما البعض العداء في جنوب القوقاز، وكانتا ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، حروبا على مدار 35 عاما من أجل السيطرة على إقليم ناجورنو قرة باغ والذي يُعترف به دوليا على أنه جزء من أذربيجان ولكن يقطنه سكان معظمهم من الأرمن.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن قوات أذربيجان بدأت إطلاق النار حوالي الساعة الرابعة مساء (1200 بتوقيت جرينيتش) على قوات أرمينيا التي كانت تمارس عملا هندسيا بالقرب من قرية تيج في مقاطعة سيونيك بجنوب أرمينيا.

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وأضافت أن قواتها اتخذت "إجراءات مضادة"، دون توضيح.

ولا تقع قرية تيج في المنطقة محل النزاع، بل هي القرية الأخيرة في أرض أرمينيا على طريق رئيسي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورنو قرة باغ.

وأفادت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها تعرضت "لإطلاق نار عنيف" من القوات الأرمينية المتمركزة في مقاطعة سيونيك.

وأشار الجانبان إلى سقوط وفيات، لكن لم يقدما أي تفاصيل.

 

 

المصدر: وكالات
أذربيجان
أرمينيا
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