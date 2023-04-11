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بوتين: روسيا ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
11 ابريل 2023 21:56

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحكومة ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز بحلول نهاية الربع الثاني من العام وإن "الاتجاهات الإيجابية" في شتى قطاعات الاقتصاد تكتسب زخما.

وسجلت روسيا عجزا في الميزانية بلغ 29 مليار دولار في الربع الأول من العام، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض إيرادات صادرات الطاقة المهمة، والتي استهدفتها العقوبات الغربية.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
النفط
الغاز
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