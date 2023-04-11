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أوكرانيا: بلينكن أكد الدعم الأميركي «الحازم»

أرشيفية
11 ابريل 2023 21:52

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أكد في مكالمة هاتفية أن واشنطن ما زالت تدعم جهود كييف للفوز بالحرب مع روسيا وترفض محاولات التشكيك في قدرتها العسكرية.

جاء تصريح كوليبا بعد تقرير صدر في الآونة الأخيرة قدم تقييما متشائما لمسؤولي المخابرات الأميركية لقدرة كييف على استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكتب كوليبا على تويتر "خلال مكالمتنا اليوم، أكد (بلينكن) من جديد الدعم الأميركي الحازم ورفض بشدة أي محاولات للتشكيك في قدرة أوكرانيا على الانتصار في ساحة المعركة".

ومضى يقول "ما زالت الولايات المتحدة الشريك الجدير بالثقة لأوكرانيا، وتركز على تعزيز انتصارنا وتحقيق السلام العادل".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة على القوات الروسية.

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المصدر: وكالات
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