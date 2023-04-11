الصين تواصل «تدريباً قتالياً» حول تايوان

قالت وسائل إعلام رسمية إن البحرية الصينية واصلت "تدريبا قتاليا فعليا" حول تايوان اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان بكين انتهاء مناورات.
وبدأت الصين المناورات يوم السبت بعد عودة تساي إلى تايبه عقب اجتماع في لوس أنجلوس مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي.
وعلى الرغم من أن الصين قالت مساء الاثنين إن التدريبات انتهت، فإن التلفزيون الحكومي قال إن بضعة سفن حربية "واصلت القيام بتدريبات قتالية فعلية في المياه حول تايوان لاختبار القدرات التنظيمية والقيادية للقادة على جميع المستويات والفعالية القتالية للأسلحة والمعدات".