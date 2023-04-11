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لولا يتوجه إلى الصين ويعتزم دعوة شي لزيارة البرازيل

من لقاء سابق
11 ابريل 2023 21:37

توجّه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، إلى الصين حيث سيلتقي الجمعة نظيره شي جينبينغ وسيدعوه لزيارة الدولة الأميركية اللاتينية، بحسب ما أعلنت برازيليا.

وكان مقرّراً أن تتمّ هذه الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي إلى أكبر شريك تجاري لبلاده في الفترة بين 25 و31 مارس، لكنّ أطباءه نضحوه بتأجيلها بسبب "التهاب رئوي خفيف" شفي منه الآن.

ومساء الاثنين قال لولا عبر أثير إذاعة "فوز دو برازيل" العامّة "سنوطّد علاقتنا مع الصين. سأدعو شي جينبينغ إلى البرازيل، لعقد اجتماع ثنائي، من أجل إطلاعه على مشاريع نرغب في أن تجذب الاستثمارات الصينية".

ولم يحدد لولا موعد الزيارة التي يتوقع أن يقوم بها الرئيس الصيني إلى البرازيل.

وأظهرت مشاهد نشرتها الرئاسة البرازيلية لولا مبتسماً على مدرج المطار صباح الثلاثاء في برازيليا، أمام طائرة تحمل ألوان البرازيل.

وصافح لولا نائبه جيرالدو ألكمين الذي سيتولى تسيير شؤون السياسة الداخلية في غيابه.

ويرافق الرئيس البرازيلي في رحلته إلى الصين وفدّ يضم حوالي أربعين مسؤولاً سياسياً، بينهم تسعة وزراء وحكّام ولايات وبرلمانيون.

 

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المصدر: وكالات
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