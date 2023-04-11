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غوتيريش يدق «ناقوس الخطر» في الصومال

عائلة تعاني من الجوع
11 ابريل 2023 21:03

دقّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء "ناقوس الخطر" ودعا إلى "دعم دولي كثيف" للصومال خلال زيارة لهذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يشهد جفافا غير مسبوق.

وعصر الثلاثاء قال الأمين العام للأمم المتحدة لدى زيارته مدينة بيدوا (جنوب غرب) إنّ ما تواجهه الصومال من إرهاب وجفاف "ناجم بجزء كبير منه عن التغيّر المناخي، يخلق ظروفا مثالية (لأزمة) ويتطلّب دعما كبيرا من المجتمع الدولي".

وتفقّد غوتيريش مخيّما للنازحين يؤوي ضحايا الجفاف في منطقة تعد من الأكثر تضررا من المجاعة.

ولدى وصوله صباح الثلاثاء إلى العاصمة مقديشو في "زيارة تضامنية"، أوضح أنّ زيارته ترمي إلى "دق ناقوس الخطر" بشأن الأوضاع في البلاد وحض المجتمع الدولي على التحرّك.

ورحّب الرئيس الصومالي بزيارة غوتيريش "التي تؤكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم خططنا لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد".

 

 

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المصدر: وكالات
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أنطونيو غوتيريش
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