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إضراب سائقي شاحنات في ألمانيا بسبب عدم دفع أجورهم

إضراب سائقي شاحنات في ألمانيا بسبب عدم دفع أجورهم
11 ابريل 2023 19:18

 أعلن نقابيون في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن سائقي شاحنات يغلقون حالياً منطقة خدمات على أحد الطرق السريعة جنوب مدينة فرانكفورت للمطالبة بأجورهم المستحقة على صاحب عمل بولندي.

وبحسب البيانات، توقفت 63 شاحنة في منطقة خدمات «جريفنهاوزن» على الطريق السريع رقم «إيه 5» بجنوب فرانكفورت والمؤدي إلى مدينة دارمشتات.

وقال السائقون، ومعظمهم من جورجيا وأوزبكستان، إنهم ينتظرون أموالهم منذ قرابة شهرين. ويتلقى العمال المضربون عن العمل منذ أيام الدعم من شبكة «تنقل عادل» ونقابيين ألمان.

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ودعا باسكال مايزر، النائب البرلماني عن حزب «اليسار» المعارض، إلى مزيد من الضوابط في تنفيذ لوائح الحد الأدنى للأجور في قطاع نقل البضائع عبر الحدود، إلى جانب الدعم النشط لسائقي الشاحنات الأجانب، وقال: «لا يزال الباب مفتوحاً على مصراعيه لاستغلال سائقي الشاحنات في نقل البضائع عبر الحدود»، معرباً عن انتقاده لعدم وجود ضوابط خاصة بالحد الأدنى للأجور وشروط أخرى للعمل.

وطالب مايزر الحكومة الألمانية بتوسيع عمل المكتب الاتحادي ذي الصلة، بهدف متابعة أسوأ حالات الاستغلال. وقال مارتن بولهيلر، المتحدث باسم اتحاد النقل والإمداد، إن شركات النقل في شرق أوروبا تستغل سائقيها في ظروف عمل غير مقبولة وبأجور منخفضة، بينما تعاني الشركات الألمانية من نقص متفاقم في السائقين، موضحاً أن العديد من الشركات الألمانية كانت ستسعد بتوظيف سائقين من شرق أوروبا بشروط عمل ألمانية، لكن لم يُسمح لها بذلك.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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