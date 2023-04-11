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الولايات المتحدة والفلبين تجريان أكبر تدريبات عسكرية مشتركة على الإطلاق

الولايات المتحدة والفلبين تجريان أكبر تدريبات عسكرية مشتركة على الإطلاق
11 ابريل 2023 16:14

بدأت القوات الأميركية والفلبينية، اليوم الثلاثاء، أكبر تدريبات عسكرية لها على الإطلاق في الفلبين.

ويشارك نحو 12 ألف جندي من الولايات المتحدة و5400 جندي من الفلبين في مناورات "باليكاتان" الحربية السنوية، والتي تعني "كتفا إلى كتف".

وستشمل تدريبات هذا العام إجراء أول تدريبات بالذخيرة الحية في البحر، قبالة بلدة سان أنطونيو الساحلية في مقاطعة زامباليس ، على بعد نحو 100 كيلومتر شمال مانيلا، بالقرب من جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها، حيث وقعت السفن الفلبينية والصين في مواجهة في عام 2012.

 

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المصدر: وكالات
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