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جوتريش يصل مقديشو في بداية زيارة للصومال

انطونيو جوتريش
11 ابريل 2023 10:10

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش الثلاثاء إلى مقديشو في بداية زيارة للصومال.
واظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي جوتيريش لدى استقباله في مطار مقديشو من جانب وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر هروسي.
 

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المصدر: وكالات
انطونيو جوتريش
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مقديشو
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