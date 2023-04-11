الصين واليابان تعقدان مشاورات رفيعة المستوى

عقدت الصين واليابان الجولة الـ 15 من المشاورات رفيعة المستوى حول الشؤون البحرية في طوكيو يوم الاثنين، حيث تبادلتا وجهات النظر حول الشؤون البحرية بطريقة شاملة ومعمقة.
واتفق الجانبان، حيث يصادف هذا العام الذكرى الـ 45 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان، على أنه بتوجيه من التوافقات المهمة التي توصل إليها زعيما البلدين، ينبغي بذل الجهود لمراجعة روح المعاهدة والالتزام بها، والتعامل بشكل صحيح مع النزاعات والخلافات البحرية من خلال الحوار وفقا للاتفاق المبدئي المكون من أربع نقاط بين الصين واليابان، وتعميق التعاون البحري العملي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وخلال المحادثات، توصل الجانبان إلى توافقات متعددة بما في ذلك تسريع الاتصال الهاتفي المباشر في إطار آلية الاتصال البحري الجوي لوزارتي شؤون الدفاع في البلدين في إطار الجهود المبذولة لحماية الأمن البحري.
وقرر الجانبان تعزيز تعاونهما في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، ومكافحة الجريمة البحرية العابرة للحدود والصيد غير المشروع، والتعامل مع النفايات البلاستيكية البحرية. كما اتفق الجانبان من حيث المبدأ على عقد الجولة الـ 16 من المشاورات رفيعة المستوى حول الشؤون البحرية الصينية-اليابانية خلال هذا العام في الصين.