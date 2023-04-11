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قتلى ومصابون في حادثة إطلاق نار بمدينة لويفيل الأميركية

الشرطة تحيط بالموقع بعد أن فتح مسلح النار في لويفيل ، كنتاكي.
11 ابريل 2023 08:42

قالت الشرطة إن موظفا في بنك يحمل بندقية قتل خمسة من زملائه وأصاب تسعة آخرين في مكان عمله بمدينة لويفيل الأميركية أمس الاثنين في هجوم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت شرطة مدينة لويفيل بأن مطلق النار البالغ من العمر 23 عاما قُتل في مكان الحادث. ولم يتضح ما إذا كانت وفاته بسبب نيران الشرطة أم أنه هو الذي قتل نفسه.
وحددت الإدارة هوية مطلق النار وقالت إنه كونور ستيرجن الذي التحق بالعمل في فرع بنك (أولد ناشونال بنك) بوسط المدينة كموظف بدوام كامل العام الماضي.

وقالت الشرطة إنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها بلاغات في حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي عن وجود مهاجم بفرع البنك الواقع بالقرب من ملعب سلاجر فيلد للبيسبول.

وقالت قائدة الشرطة جاكلين جوين فيلارويل للصحفيين إن رجال الشرطة أطلقوا الرصاص على مطلق النار. وأضافت أن المهاجم بث لقطات فيديو حية لهجومه عبر الإنترنت.

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