الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

خبراء: تونس لديها بدائل اقتصادية كثيرة

خبراء: تونس لديها بدائل اقتصادية كثيرة
11 ابريل 2023 02:17

أحمد شعبان (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماعات البنك والصندوق الدوليين
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد

أيد محللون سياسيون تونسيون، موقف الرئيس قيس سعيد الرافض لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، والتي وصفها بأنها «تهدد السلم الأهلي»، مؤكدين أن تونس غير مستعدة لانتهاج سياسات اقتصادية تُضاعف من الصعوبات التي يعيشها التونسيون، وأن الاقتصاد بإمكانه التعافي اعتمادا على النفس.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن رفضه شروط  صندوق النقد، الذي طلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل رفع الدعم عن عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وقال سعيد إن «الشروط غير مقبولة، وستؤدي إلى المزيد من الفقر، وأن خفض الدعم سابقاً أدى إلى احتجاجات، وأن السلم الأهلي ليس لعبة، وبدلاً عن ذلك يجب أن يُعوّل التونسيون على أنفسهم».
وأكد المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر أن «موقف الرئيس قيس سعيد من شروط صندوق النقد، وطني وسليم وصائب، ويشير إلى أنه لديه بدائل اقتصادية يعول عليها خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن الصندوق يريد إخراج البلاد من دائرة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهذا غير ممكن عمليا.
وأوضح الحاج عمر في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس «دولة اجتماعية» بالأساس على مستوى التشغيل، ودعم المواد الأساسية، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها للكثير من الأسر المعوزة، مشدداً على أهمية السلم الأهلي والمجتمعي للشعب.
ولفت إلى إمكانية أن تتوجه تونس إلى طلب المساعدة من الدول العربية والدول الصديقة، لتوفير الاحتياجات الضرورية، وأن تتوجه أيضًا إلى مجموعة «البريكس» وبنك شنغهاي، ولكن يبقى الحل الجذري هو التعويل على الذات، وأن تعمد إلى مراقبة الواردات، وحصرها في الغذاء والدواء، والضرورات من طاقة وآلات ومواد أولية لفائدة الاقتصاد الوطني».
وأكد المحلل السياسي أن الاقتصاد التونسي بإمكانه التعافي، اعتماداً على الشعب خاصة الشباب وأن يقوموا بدورهم، بجانب الإصلاح الهيكلي لمنشآت الإنتاج والإدارة ومقاومة الفساد، وتطوير الطاقات الإنتاجية من الثروات المنجمية والزراعة.
من جانبه، حذر الكاتب والباحث السياسي التونسي منذر ثابت، من أن واقعية وموضوعية ومعطيات الاقتصاد والمالية مُزعجة ومُقلقة، وهناك شبه إنهيار في المنظومة الاقتصادية وعلاقتها بالاستثمار والإنتاج وفائض القيمة الذي كان من المفروض أن يقود إلى التمويل الذاتي.

تونس
قيس سعيد
صندوق النقد الدولي
آخر الأخبار
«نافيد» بطلاً لـ«رمضانية» خالد بن طناف للبادل تنس
الرياضي
«نافيد» بطلاً لـ«رمضانية» خالد بن طناف للبادل تنس
اليوم 14:30
" جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تنظم ورشة حول أساسيات Chat GPT
الإمارات
" جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تنظم ورشة حول أساسيات Chat GPT
اليوم 14:29
9.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
الاقتصادي
71.68 % حصة «المنجزة» من التداولات العقارية في دبي
اليوم 14:24
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
الاقتصادي
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
اليوم 14:22
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©