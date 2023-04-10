الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الحرية والتغيير»: الإرادة متوافرة للوصول إلى اتفاق شامل في السودان

«الحرية والتغيير»: الإرادة متوافرة للوصول إلى اتفاق شامل في السودان
11 ابريل 2023 02:17

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المكلف في جنوب السودان يبحثان العلاقات الثنائية
السودان يؤكد ضرورة إيجاد حل جذري لقضية «أبيي»

أكدت قوى «الحرية والتغيير» في السودان، أمس، على أن الإرادة متوافرة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل بالبلاد بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الخرطوم، جمع وفد «الحرية والتغيير»، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، آنيت ويبر، وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، أيدن أوهارا، وفق بيان صادر عن الحرية والتغيير.
وبحسب البيان: «ناقش الاجتماع سير العملية السياسية الجارية، وأهم التحديات التي أدت إلى تأخير التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي».
وفي هذا المجال، «أكد وفد قوى الحرية والتغيير على توافر الإرادة اللازمة لحل القضايا العالقة والوصول لاتفاق شامل بأعجل ما تيسر».
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي «دعمه للعملية السياسية الجارية واستشعاره لضرورة الإسراع في الوصول إلى الاتفاق السياسي النهائي الذي يعيد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادةٍ مدنية».
وشدد ممثلو الاتحاد، خلال اللقاء، على «استعدادهم الكامل للمساعدة في ذلك، ودعم الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة»، وفق البيان نفسه.
والأربعاء، أعلنت «قوى الحرية والتغيير»، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين مختلف الأطراف.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعاً في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقرراً مطلع الشهر نفسه.
وفي 29 مارس الماضي، اختتم مؤتمر «الإصلاح الأمني والعسكري» في الخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي.

قوى الحرية والتغيير
السودان
الخرطوم
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
«نافيد» بطلاً لـ«رمضانية» خالد بن طناف للبادل تنس
الرياضي
«نافيد» بطلاً لـ«رمضانية» خالد بن طناف للبادل تنس
اليوم 14:30
" جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تنظم ورشة حول أساسيات Chat GPT
الإمارات
" جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تنظم ورشة حول أساسيات Chat GPT
اليوم 14:29
9.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
الاقتصادي
71.68 % حصة «المنجزة» من التداولات العقارية في دبي
اليوم 14:24
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
الاقتصادي
شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«المشرق»
اليوم 14:22
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
الاقتصادي
«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©