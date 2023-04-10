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مباحثات ليبية - أممية حول إخراج المرتزقة

مباحثات ليبية - أممية حول إخراج المرتزقة
11 ابريل 2023 02:17

حسن الورفلي (بنغازي)

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بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، أمس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، عبد الله باتيلي، ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالإضافة إلى إحاطته بشأن زيارته الأخيرة لبعض دول الجوار.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي الليبي: «استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي. وقد قدم باتيلي، خلال اللقاء، إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عددٍ من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية».
وأكد المبعوث الأممي على «دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023»، معتبراً أن «المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات»، وفقاً للبيان.

محمد المنفي
ليبيا
الأمم المتحدة
المجلس الرئاسي الليبي
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