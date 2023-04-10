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إطلاق عملية عسكرية ضد الإرهابيين في بوركينا فاسو

إطلاق عملية عسكرية ضد الإرهابيين في بوركينا فاسو
11 ابريل 2023 02:17

واغادوغو (وكالات)

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أعلن جيش بوركينا فاسو إطلاق عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في غابات منتشرة شمال شرقي البلاد واعتقل عدداً من مقاتليها، وذلك بعد أن تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في البلد الأفريقي كان آخرها هجوم على قريتين خلف 44 قتيلاً في صفوف المدنيين.
ونقلت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية عن مصدر أمني، أن الجيش اعتقل خلال الأيام الأخيرة عدداً من الإرهابيين خلال عملية عسكرية ضد قواعدهم الخلفية في غابات شمال شرقي البلاد، موضحاً أن المقاتلين جرى توقيفهم حين كانوا يحاولون الفرار من القصف الذي يشنه الجيش.
وأشارت المصادر إلى أن «الخناق أصبح ضيقاً على الجماعات الإرهابية التي حوصرت بسبب القصف العنيف والمركز على قواعدها الخلفية في الغابات».
وطلبت الجهات الأمنية من السكان المحليين إبلاغ السلطات المختصة عن أي شخص غريب أو مشتبه به يشاهدونه في الأسواق أو الأحياء السكنية.

بوركينا فاسو
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