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ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى 6 قتلى

من موقع الانهيار
11 ابريل 2023 01:16

ارتفعت إلى ستة قتلى الاثنين حصيلة ضحايا مبنى انهار في وسط مرسيليا (جنوب فرنسا) ليل السبت-الأحد من جرّاء انفجار نجم على الأرجح عن تسرّب للغاز، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها بحثاً عن ناجين محتملين.

وقال وزير المدينة والإسكان أوليفييه كلاين خلال مؤتمر صحفي عقد في موقع المأساة «تمّ العثور على أربع جثث، هذا امر رهيب ومؤلم».

ولاحقاً أعلنت فرق الإطفاء العثور على جثّتين إضافيتين.

ولم تحدّد السلطات بعد هويات ضحايا المبنى الذي أعقب انهياره اشتعال حريق ضخم.

من جهته، أكّد نائب رئيس بلدية مرسيليا يانيك أوهانييسيان أنّ طواقم الإنقاذ تأمل في العثور على ناجين محتملين.

وقال «حتى اللحظة الأخيرة، سنعتقد أنّه من الممكن (العثور على ناجين) حتى لو تضاءلت الفرص».

ولا يزال شخصان في عداد المفقودين منذ انهار المبنى الواقع في وسط ثاني كبرى المدن الفرنسية بالقرب من حيّ معروف بمطاعمه.

 

 

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المصدر: وكالات
انهيار
فرنسا
مرسيليا
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