تركيا: من المهم للجميع إيجاد حل وسلام دائمين في سوريا

أنقرة (الاتحاد)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاجتماع الرباعي حول سوريا بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا، قد يعقد مطلع مايو المقبل في موسكو.

ولفت تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أمس، إلى انعقاد اجتماع على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، الأسبوع الماضي.

ورداً على سؤال فيما إذا كان من الممكن عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية، لفت تشاووش أوغلو إلى أن «المسار يمضي مرحلة تلو أخرى وفق خارطة طريق محددة».

ولفت إلى أنه سبق وأن تمت لقاءات على مستوى وزراء الدفاع ومسؤولي الاستخبارات.

وأشار إلى أنه من المخطط عقد لقاء رباعي لوزراء الخارجية، وجرى بحث الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أنقرة مؤخراً.

وأردف: «نعتقد أن ذلك سيتم في فترة مثل مطلع مايو بحسب المعلومات الأولية التي تلقيناها من الروس»، لافتاً إلى أن روسيا ستستضيف اللقاء في العاصمة موسكو.

وأشار تشاووش أوغلو أن الهدف من هذه اللقاءات هو إعادة إحياء المسار السياسي «الذي لم يسفر عن أي نتيجة حتى الآن»، وأكد أنه «من المهم للجميع إيجاد حل وسلام دائمين في سوريا».