إطلاق عملية أمنية واسعة ضد «داعش» في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت القوات العراقية، أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في جزيرة «العيث» بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وذكر مصدر أمني، أن «قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين».

وأضافت أن «القوات شرعت بتفتيش ودهم مناطق البو حماش وتل حسين والمالح والراجحيات»، لافتة إلى أن «هذه العملية تأتي تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وضمن الخطة الأمنية لهذا الشهر ولمنع أي تسلل للإرهابيين».

وفي سياق متصل، أكدت قيادة العمليات المشتركة أمس، عدم وجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد «داعش» في البلاد حالياً.