الإمارات تؤكد أهمية الجهود السلمية في حل النزاعات

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات ضرورة بذل قصارى الجهود السلمية والدبلوماسية لحل النزاعات ووقف الأعمال العدائية، مشددة على ضرورة وضع معايير دولية، وأفضل الممارسات لتصنيع الأسلحة التقليدية والاتجار بها وامتلاكها للدفاع عن النفس، محذرة من خطورة وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ، لا سيما أيدي الإرهابيين.

وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين أمس: «في السنوات الأخيرة، شهدنا ارتفاعاً مقلقاً في التوترات الجيوسياسية، انعكس في زيادة النفقات العسكرية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.1 تريليون دولار أميركي العام الماضي، قد يرتفع هذا الرقم إلى مستوى أعلى إذا استمرت الثقة بين القوى الكبرى في التآكل».

وأضاف: إن حق الدول تطوير قدراتها الأمنية والدفاعية من أجل الدفاع عن النفس، تقابله مخاطر ومسؤوليات، مؤكداً أهمية ضمان قطاع أمني فعال وخاضع للمساءلة للتصدي للأخطار التي تهدد أمن الدول أو سلامتها الإقليمية، مشيراً إلى أن انتشار الأسلحة يحمل في طياته الكثير من التداعيات، ويشكل تهديدات كبيرة للسلام والاستقرار الدوليين.

وأكد ضرورة وضع معايير دولية، وأفضل الممارسات لتصنيع الأسلحة التقليدية والأسلحة والاتجار بها وامتلاكها للدفاع عن النفس، مع التصدي لمخاطر الاتجار غير المشروع ، مشيراً إلى أن برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه - وصك التعقب الدولي الخاص به - هي عناصر من الإطار الأممي.

وفي غضون ذلك، أكد أبو شهاب أن مجلس الأمن يواصل دراسة ومناقشة النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات العسكرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفي بعض السياقات الخاصة ببلدان معينة، مضيفاً أنه على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تم إحرازها، لا تزال هناك تحديات في تنظيم التسلح.

وقال السفير محمد أبو شهاب: «تتطلب الجهود الرامية إلى زيادة فعالية الحد من التسلح تركيزاً قوياً على أنظمة التتبع والتعقب، وهذا أمر أساسي لتحقيق تأكيدات بأن الأسلحة التي يتم تسليمها في عمليات نقل مشروعة بحسن نية لا ينتهي بها الأمر في الأيدي الخطأ، ولا سيما أيدي الإرهابيين»، مؤكداً أهمية إدارة مخزونات الأسلحة بعناية.

وأكد أبو شهاب أن النساء والفتيات أول من يعاني الآثار السلبية للانتشار غير المنضبط للأسلحة، مما يزيد في كثير من الأحيان من تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولفت إلى أنه لا يمكن معالجة التأثير المزعزع للاستقرار للانتشار غير المشروع للأسلحة دون الرجوع إلى أسلحة الدمار الشامل، حيث تشكل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بعضاً من أهم التهديدات ووجودها للبقاء على قيد الحياة، مطالبا جميع الدول الأعضاء على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وغيرها من الاتفاقات المتعلقة بتنظيم أسلحة الدمار الشامل، والامتثال لجميع الالتزامات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.

وأكد أبو شهاب، خلال البيان، أن دولة الإمارات تبذل قصارى جهدها للدعوة إلى الوسائل السلمية، بما في ذلك الدبلوماسية - لحل النزاعات ووقف الأعمال العدائية، مشيراً إلى أنه للوصول إلى لحظة إسكات البنادق يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من المخاطر المرتبطة باستخدام ونقل الأسلحة في جميع أنحاء العالم.

وقال: «تجري مناقشتنا اليوم في وقت لا يتم فيه تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة الأجل بشكل كافٍ؛ لذا يجب أن نتذكر أن كل دولار يتم إنفاقه على سلاح، يجب إنفاقه لتمويل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة والمؤسسات ذاتها التي تعزز السلام والأمن الدوليين».