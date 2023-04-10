أوكرانيا «تعدل» خطط الهجوم المضاد

كييف (وكالات)

اضطرت أوكرانيا لتعديل بعض خططها العسكرية قبل هجوم مضاد مرتقب أعلنت عنه، بسبب تسريب وثائق أميركية سرية، وذلك حسبما ذكرت شبكة «سي.إن.إن»، أمس، نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن الوثائق التي تردد أنها سُربت تحتوي على معلومات وهمية وتبدو كحملة تضليل تنفذها روسيا.

وقال مساعد الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الخطط الاستراتيجية لأوكرانيا لم تتغير، لكن الخطط التكتيكية الأكثر دقة تخضع دائماً للتغيير، مؤكداً أن هناك مهمات استراتيجية، غير قابلة للتغيير».

وأضاف «لكن السيناريوهات العملياتية والتكتيكية تخضع للتنقيح باستمرار، وذلك بناء على تقييم الوضع في ساحة المعركة وتوفر الموارد ومعلومات المخابرات حول الموارد وما إلى ذلك».

وتابع «في الوقت الحالي، من المستحيل إعادة تقييم الخطط، لأنها قيد الإعداد الآن».

وقال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: «نعمل على خططنا، رأي أولئك الذين لا علاقة لهم بالأمر لا يهمنا، دائرة من يمتلكون المعلومات محدودة للغاية».

من جهته، قال الكرملين أمس، إن هناك اتجاهاً عاماً لتحميل روسيا مسؤولية كل شيء، وذلك رداً على سؤال حول اتهامات باحتمال ضلوع موسكو في تسريب وثائق للمخابرات الأميركية عن عدد من الدول من بينها أوكرانيا.

وأضاف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين «لا يمكنني التعليق على هذا على أي نحو، أنا وأنتم نعلم أن هناك في الواقع اتجاهاً دائماً لتحميل روسيا مسؤولية كل شيء»، مضيفاً «التسريبات مثيرة للاهتمام، الجميع يقوم بدراستها وتحليلها ومناقشتها على نطاق واسع». إلى ذلك، قال مسؤولان أميركيان، إن أجهزة الأمن القومي الأميركية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك التأثير على تبادل المعلومات الحساسة داخل الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.

وتتضمن الوثائق التي لم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل معلومات عن المعارك في أوكرانيا، بما في ذلك خسائر كلا الجانبين وتفاصيل أخرى.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أميركيون، إنهم يشتبهون في أن يكون المسرب أميركياً؛ نظراً لاتساع الموضوعات التي تغطيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون ضلوع عناصر مؤيدة لروسيا.

وقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.أي.أيه»، إنه من المرجح للغاية أن تكون موسكو هي التي دبرت التسريب لبث الارتباك والفرقة المحتملة بين واشنطن وحلفائها.