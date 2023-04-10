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أوكرانيا تشكك في تجسس أميركا على زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
11 ابريل 2023 01:09

شككت القيادة الأوكرانية في عملية التجسس المزعومة من جانب الولايات المتحدة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن مشاورات الرئيس مع الجيش جرت بشكل مختلف عما تم تصويره في الوثائق الاستخبارية المنشورة، ورأى أن نشر هذه الوثائق لا يشكل تهديدا على علاقات بلاده مع شركائها الغربيين، مشيرا إلى أن ما ورد في هذه الوثائق يعد من قبيل «التحليلات العادية».

وأعرب بودولياك عن اعتقاده بأن النشر لم يؤد إلى إحباط هجوم أوكراني مضاد لأن هذا الهجوم لا يزال يجري العمل عليه.

 

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
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