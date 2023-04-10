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باكستان.. مقتل 4 في تفجير استهدف مركبة أمنية

ضابط شرطة يفحص موقع انفجار قنبلة في كويتا جنوب غرب البلاد (أ ف ب)
11 ابريل 2023 02:17

كويتا (وكالات)

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صرح مسؤول طبي بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 15 في تفجير استهدف مركبة تابعة للشرطة في سوق بمدينة كويتا في جنوب غرب البلاد أمس.
وقال المتحدث باسم مستشفى في كويتا: «بلغ عدد المصابين 15، فضلاً عن 4 قتلى». وأضاف أن من بين الضحايا امرأة بينما توجد امرأتان بين المصابين.
وقال مسؤول كبير بالشرطة: «إن الهدف كان سيارة القائم بأعمال مدير تحقيقات الشرطة التي كانت متوقفة في قندهاري بازار».
وذكر أن التقارير الأولية كشفت أن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة في دراجة نارية كانت متوقفة خلف سيارة الضابط.
وكشفت التحقيقات الأولية 4 أو 5 كيلوجرامات من المتفجرات كانت مزروعة في الدراجة النارية وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد.
وهذا هو ثاني هجوم يستهدف الشرطة في أقل من 24 ساعة. واستهدف مسلحون مساء أمس الأول، أفراد أمن من فرقة النسر التابعة لشرطة كويتا، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة واحد. وقتلت الشرطة أحد منفذي الهجوم.
وكان مجلس الأمن الوطني الباكستاني قرر إطلاق عملية أمنية شاملة ضد الجماعات المسلحة، وذلك لاجتثاث خطر الإرهاب من البلاد.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس في إسلام آباد، السبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف ومشاركة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع ركز على مناقشة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، والوضع على الحدود، وسبل تعزيز مكافحة الإرهاب الداخلي.

باكستان
كويتا
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