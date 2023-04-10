واشنطن: العلاقة «ممتازة» مع ماكرون رغم تصريحاته بشأن تايوان
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي
11 ابريل 2023 00:58
أكّد البيت الأبيض الاثنين أنّ لديه «ملء الثقة» بالعلاقة «الممتازة» التي تربط بين واشنطن وباريس، وذلك على الرّغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تايوان ولقيت ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة.
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين «نحن مرتاحون ولدينا ملء الثقة في علاقتنا الثنائية الممتازة مع فرنسا، وفي العلاقة التي تربط الرئيس (جو بايدن) بالرئيس ماكرون».
وأضاف أنّ «الفرنسيّين هم فعلاً بصدد الانخراط بشكل أكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
وفي مقابلة نُشرت الأحد في أعقاب زيارة قام بها إلى الصين دعا ماكرون أوروبا إلى عدم «الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة».